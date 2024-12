Italien richtet Davis-Cup-Endrunde von 2025 bis 2027 aus

Die Endrunde des traditionsreichen Tennis-Nationenwettbewerbs Davis Cup wird von 2025 bis 2027 in Italien stattfinden. Dies gab der Tennis-Weltverband ITF am Montag bekannt. Im November hatte Italien angeführt vom Weltranglistenersten Jannik Sinner bei der diesjährigen Auflage triumphiert. Seit 2022 fand die Endrunde jeweils in Malaga/Spanien statt.