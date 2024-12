Kerber wird Beraterin im DTB und soll Talente fördern

Angelique Kerber bringt ihren großen Erfahrungsschatz im deutschen Tennis ein: Die frühere Weltranglistenerste wird ab dem Beginn des neuen Jahres als Beraterin die weiblichen Nachwuchstalente des Deutschen Tennis Bundes (DTB) unterstützen. Zu ihrer neuen Rolle, die der Verband am Mittwoch verkündete, gehört auch dazu, dass die dreimalige Grand-Slam-Siegerin das Team im Billie Jean King Cup unterstützt.

"Ich bin dankbar für alles, was der Tennissport mir gegeben hat und möchte meine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben", sagte Kerber, die nach den Olympischen Spielen in Paris ihre erfolgreiche Laufbahn beendet hatte: "Wir haben das gemeinsame Ziel, das deutsche Frauentennis wieder nach vorne zu bringen."

Zuletzt waren Erfolge deutscher Spielerinnen selten geworden. Laura Siegemund (Metzingen) ist derzeit mit 36 Jahren als 80. die beste Deutsche im WTA-Ranking. Kerber soll künftig eng mit ihren ehemaligen Trainern Rainer Schüttler und Torben Beltz kooperieren und mit daran arbeiten, dass Talente die nächsten Schritte schaffen. Schüttler ist Kapitän des Billie-Jean-King-Cup-Teams, Beltz seit kurzem Chef-Bundestrainer.

"Angie war mit ihrem Kampfgeist und der großen Leidenschaft auf dem Platz stets ein leuchtendes Vorbild für junge Nachwuchsspielerinnen, die jetzt direkt von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren können", sagte DTB-Vorstand Veronika Rücker.