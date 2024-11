Krawietz/Pütz glauben an Finale: "Wollen das Ding holen"

Das Halbfinale vor der Brust, den Traum vom Titel im Hinterkopf: Deutschlands "Weltmeister-Doppel" Kevin Krawietz und Tim Pütz geht mit viel Selbstvertrauen in das Davis-Cup-Duell gegen die Niederlande am Freitag (17 Uhr/DAZN). "Dass wir die Niederlande schlagen können, steht außer Frage", sagte Krawietz am Rande einer gut besuchten Autogrammstunde des Duos in Malaga.