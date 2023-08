Kyrgios verpasst auch die US Open

Anzeige

Der frühere Wimbledonfinalist Nick Kyrgios verpasst die US Open und damit auch das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Dies teilten die Organisatoren des Hartplatzturniers in New York mit. Wegen einer Knie-OP im Januar und einer folgenden Verletzung am Handgelenk hat der Australier in diesem Jahr erst ein Match bestritten.

Im Vorjahr war Kyrgios bei den US Open im Viertelfinale ausgeschieden, er wird somit in der Weltrangliste weiter abrutschen. Aktuell ist der 28-Jährige auf Platz 92 geführt.