Medien: Niemeier trennt sich nach Quali-Aus von Trainer

Jule Niemeier hat sich nach dem enttäuschenden Aus in der Qualifikation der US Open in New York von ihrem Trainer Christopher Kas getrennt. Das berichtete die Bild-Zeitung am Montagabend. Der 43 Jahre alte ehemalige Tennisprofi hatte Niemeier seit April 2022 gecoacht.

Niemeier (24) war in der ersten Qualifikationsrunde für den Hartplatz-Grand-Slam an der Griechin Despina Papamichail gescheitert und hatte damit den Tiefpunkt ihrer Ergebniskrise erreicht. Nach dem überraschenden Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale und dem anschließenden Erreichen des Achtelfinals in New York im vergangenen Jahr läuft die Dortmunderin ihrer Form hinterher und wird nach den US Open aus den Top 100 der Weltrangliste fallen.