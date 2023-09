Medwedew: Klagen über "brutale" Bedingungen

Anzeige

Ex-Champion Daniil Medwedew hat seinem Kumpel Andrej Rublew bei den US Open die nächste schmerzliche Niederlage beigebracht und ist möglicher Halbfinal-Gegner von Alexander Zverev. Der 27 Jahre alte Russe sorgte mit dem 6:4, 6:3, 6:4-Erfolg dafür, dass sein zwei Jahre jüngerer Landsmann Rublew auch im neunten Versuch nicht über die Viertelfinal-Hürde bei einem Grand Slam hinauskam.

"Es war brutal", sagte Medwedew zu den Bedingungen bei mehr als 30 Grad: "Es war super tough hier zu gewinnen." Während des dritten Satzes hatte er bereits deutliche Worte direkt in eine TV-Kamera gesagt: "Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Irgendwann wird ein Spieler sterben und ihr werdet es dann sehen."

In diesem Jahr war Rublew bereits in Melbourne und Wimbledon in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Medwedew, Turniersieger von 2021, steht dagegen nach Wimbledon in seinem zweiten Major-Halbfinale in diesem Jahr.

Nächster Gegner könnte Zverev sein, der allerdings in der Nacht zum Donnerstag (zweites Match nach 1 Uhr MESZ/Sportdeutschland.TV) dafür den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz besiegen müsste. Das zweite Halbfinale bestreiten Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic aus Serbien und der US-Amerikaner Ben Shelton.

Medwedew und Rublew schenkten sich im Arthur Ashe Stadium nichts und ließen ihre Freundschaft für das Duell ruhen. Rublew ist Patenonkel von Medwedews Tochter Alisa, gab in der Hitze von New York aber alles, um den Weltranglistendritten zu besiegen. Doch der Hartplatzspezialist erwies sich als zu stark und setzte sich durch.