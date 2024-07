Murray kündigt Karriereende nach Olympia an

Anzeige

Noch einmal voller Stolz für Großbritannien kämpfen, noch einmal den geschundenen Körper zur Höchstleistung treiben - dann ist Schluss für Andy Murray: Der zweimalige Olympiasieger aus Schottland hat angekündigt, seine große Tennis-Karriere nach den Sommerspielen in Paris zu beenden.

"Angekommen in Paris für mein allerletztes Tennisturnier bei Olympia", schrieb Murray bei X: "Die Wettkämpfe für Großbritannien sind bei weitem die denkwürdigsten Wochen meiner Karriere gewesen, und ich bin sehr stolz darauf, ein letztes Mal dabei zu sein."

Murray ist mit seinen Coups 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro sowie seinen drei Grand-Slam-Siegen zu einer Sportikone im Vereinigten Königreich aufgestiegen. Zuletzt war er bereits in Wimbledon gebührend verabschiedet worden. Murray hatte 2013 für eine Erlösung gesorgt und als erster Brite nach 77 Jahren wieder den Rasenklassiker im Einzel gewonnen. 2016 wiederholte er den Triumph.

"Es war eine großartige Zeit auf der Tour. Ich würde gerne weiterspielen, aber es geht nicht", sagte Murray im Rahmen seiner emotionalen Verabschiedung in London: "Ich würde am liebsten immer weiterspielen." 2019 war dem Kämpfer eine Teilprothese in der Hüfte eingesetzt worden, weitere Blessuren warfen ihn immer wieder zurück. "Alle Verletzungen waren wirklich hart", sagte er.

Nun wird der einmalige Kämpfer in Paris ein letztes Mal alles geben.