Nadal: Becker, Federer und Djokovic mit emotionalen Worten

Die Tennis-Legenden Boris Becker (56) und Roger Federer (43) haben mit emotionalen Worten auf die Rücktrittsankündigung von Rafael Nadal reagiert. Am Abend zollte auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic Respekt für die Karriere seines langjährigen Konkurrenten.

"Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommt", schrieb Federer, der sich mit Nadal ganz große Duelle geliefert hat, in den Sozialen Netzwerken: "Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre."

Auch Becker würdigte Nadal zu seinem bevorstehenden Abschied von der Tour. "Vielen Dank, Rafa. Du hast die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht", meinte Becker bei Instagram.

Djokovic betonte in den Sozialen Medien, Nadals Vermächtnis werde "für immer weiterleben. Du hast Millionen von Kindern dazu inspiriert, mit dem Tennisspielen zu beginnen, und ich denke, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den man sich wünschen kann", schrieb der Serbe: "Vielen Dank, dass du mich in unserer Rivalität, die mich als Spieler am meisten geprägt hat, so oft an meine Grenzen gebracht hast."

Zuvor hatte Nadal in einem bewegenden Video angekündigt, seine Karriere im November zu beenden - mit einem Heimspiel. Die Davis-Cup-Finalrunde im November in Malaga wird das letzte Turnier des 22-maligen Grand-Slam-Siegers sein. Zuletzt hatte der 38-Jährige immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen gehabt.