Nadals emotionaler Abschied: "Ein Vermächtnis hinterlassen"

Tränen auf dem Platz und der Tribüne, Weltstars auf der Leinwand: Mit einer emotionalen Zeremonie ist Rafael Nadal in den Tennis-Ruhestand verabschiedet worden. "Es ist nicht so geendet, wie wir es uns alle gewünscht hätten, aber ich fühle mich so glücklich", sagte der gerührte Spanier unter dem warmen Applaus des Publikums in Malaga. Bis weit nach Mitternacht wurde der größte Sandplatzspieler der Geschichte dort gefeiert.