Niederlage gegen Italien: DTB-Team in Sevilla schon raus

Die deutschen Tennisfrauen sind bei der Finalrunde im Billie Jean King Cup in Sevilla früh ausgeschieden. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) verlor ihr Einzel gegen die italienische Nummer eins Jasmine Paolini mit 3:6, 2:6 - zuvor hatte auch Eva Lys (Hamburg) in ihrem Match mit 6:7 (6:8), 1:6 gegen Martina Trevisan das Nachsehen gehabt.

Durch das 0:2 steht die Niederlage für das Team von Kapitän Rainer Schüttler gegen die favorisierten Italienerinnen bereits vor dem abschließenden Doppel fest. Deutschland kann das Halbfinale nicht mehr erreichen, Italien zieht als Gruppenerster in die Vorschlussrunde ein.

Tatjana Maria, die in der Weltrangliste bestplatzierte deutsche Spielerin, war von Schüttler überraschend nur für das Doppel nominiert worden. An der Seite von WTA-Finals-Siegerin Laura Siegemund trifft sie im nun sportlich unbedeutenden dritten Match des Tages auf Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan.

Italien hatte seine erste Partie am Mittwoch mit 2:1 gegen Frankreich gewonnen, auf das die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am Freitag (10 Uhr/Tennis Channel) trifft. Das Finale im Estadio de La Cartuja in der andalusischen Hauptstadt steigt am Sonntag. Der zweimalige Titelträger Deutschland erreichte zuletzt vor fünf Jahren das Halbfinale.