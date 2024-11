Niemeier mit Zuversicht: "Man sollte uns nicht unterschätzen"

Zufrieden mit der eigenen Entwicklung und voller Zuversicht für Malaga: Jule Niemeier will mit dem deutschen Team in der Finalrunde des Billie Jean King Cups überraschen. Am Freitag (17 Uhr/Tennis Channel) startet die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler im Achtelfinale gegen Großbritannien.

Niemeier kann bei dem Teamwettbewerb eine für sie positive Saison erfolgreich abschließen. "Vom Ranking her war es auf jeden Fall ein gutes Jahr", sagte die 25-Jährige dem SID. Nach einer schwierigen Phase 2023 hat sich die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin längst berappelt und steht wieder in den Top 100. "Natürlich wäre da auch mehr drin gewesen und es wäre auch schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre zu 100 Prozent zufrieden, weil da einfach noch viele Sachen sind, an denen ich arbeiten möchte", sagte Niemeier.

Zunächst einmal steckt sie aber ihre ganze Energie in das Duell mit den starken Britinnen, das die DTB-Auswahl als Außenseiter angeht. "Egal, ob im Einzel oder im Doppel, die Britinnen sind sehr gut aufgestellt. Wir müssen auf jeden Fall unser bestes Tennis spielen", sagte Niemeier: "Ich glaube, wir haben aber auch in der Vergangenheit zeigen können, dass man uns als Underdog nicht unterschätzen sollte."