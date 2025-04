Quali als Dreiergruppe: So läuft der Billie Jean King Cup

Tennisfans konnten beim Modus des Billie Jean King Cups in den vergangenen Jahren schnell den Überblick verlieren. Der Weltverband ITF nahm immer wieder Anpassungen vor, ab dem kommenden Jahr soll der traditionelle Mannschaftswettbewerb, bis 2020 "Fed Cup" genannt, wieder übersichtlicher werden. Dann wird die Qualifikation wieder mit den beliebten Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen. In diesem Jahr findet sie als Gruppenphase statt.

Die deutschen Frauen um Teamkapitän Rainer Schüttler treffen am Donnerstag und Freitag in einer von sechs Dreiergruppen in Den Haag auf die Niederlande und Großbritannien, der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde im chinesischen Shenzhen. Für diese sind Gastgeber China und Titelverteidiger Italien bereits gesetzt. Die Finalrunde wird in diesem Jahr von einem Zwölfer- auf ein Achterturnier umgestellt.

Die beiden Verlierernationen jeder Gruppe kämpfen in den Play-offs im Spätherbst gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Pro Begegnung werden maximal zwei Einzel und ein Doppel gespielt. Im Jahr 2025 nehmen 145 Länder an dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb, der 2020 zu Ehren der US-amerikanischen Tennis-Ikone Billie Jean King umbenannt wurde, teil - so viele wie nie zuvor.

Deutschland hat den Wettbewerb bereits zweimal gewonnen, 1987 und 1992. In beiden Jahren wurde die DTB-Auswahl von Steffi Graf angeführt.