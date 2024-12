"Harte Herausforderung": Zverev freut sich auf China-Duell

Nach dem gelungenen Saisonauftakt ist für Alexander Zverev vor der nächsten Challenge. "Ich freue mich auf eine harte Herausforderung", sagte der Hamburger vor dem Duell der deutschen Mannschaft mit China beim United Cup in Australien am Montag (ca. 10 Uhr MEZ/Sky).

Dann trifft Zverev in seinem Einzelmatch wohl auf den Weltranglisten-45. Zhang Zhizhen. "Er ist jemand, der in der Rangliste immer noch aufsteigt. Ein Spätzünder, der sich jedes Jahr verbessert", sagte Zverev nach seinem ersten Auftritt in der neuen Tennissaison.

Mit seinem überzeugenden Einzelsieg beim 3:0-Auftaktsieg über Brasilien, der Deutschland vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen China in eine gute Ausgangssituation brachte, zeigte sich Zverev zufrieden. "Ich fühlte mich genau so, wie ich es erwartet hatte. Ich habe in der Off-Season extrem hart gearbeitet, also braucht mein Körper noch etwas Zeit, um sich an einen Tennisplatz zu gewöhnen", sagte der 27-Jährige nach dem 6:4, 6:4 über Thiago Monteiro.

Er habe seinen Fokus in der Pause stark auf die körperliche Leistungsfähigkeit gelegt, weil er in der vergangenen Saison "große Matches" wie das French-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz (2:3) wegen Ermüdungserscheinungen verloren habe, erklärte er. "Das soll dieses Jahr nicht passieren", schloss Zverev, der ab dem 12. Januar bei den Australian Open den nächsten Anlauf auf seinen heiß ersehnten ersten Grand-Slam-Titel nimmt.