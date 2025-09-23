"Irreführende Werbung": Nadal beklagt KI-Betrug

Tennisidol Rafael Nadal hat vor einer Betrugsmasche mit künstlicher Intelligenz gewarnt, bei der der Spanier als angebliches Testimonial fungiert. Er habe gemeinsam mit seinem Team festgestellt, "dass auf einigen Plattformen gefälschte Videos kursieren, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und in denen eine Figur erscheint, die mein Aussehen und meine Stimme imitiert", sagte Nadal in einer Erklärung in den Sozialen Medien.

In den Videos würden ihm "Ratschläge oder Investitionsvorschläge" zugeschrieben, "die nicht von mir stammen", erklärte Nadal: "Das ist irreführende Werbung." Der 22-malige Grand-Slam-Sieger, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hatte, bat seiner Follower um erhöhte Vorsicht.