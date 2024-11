Rafael Nadal: Karriereende ohne Happy End beim Davis Cup

Weil nach dem 4:6, 4:6 des 22-maligen Grand-Slam-Siegers gegen Botic van de Zandschulp im ersten Einzel auch das spanische Doppel verlor, scheiterte das Heimteam im Viertelfinale der Finalrunde des Nationenwettbewerbs überraschend mit 1:2 an den Niederlanden. Carlos Alcaraz und Marcel Granollers zogen in einem extrem intensiven Entscheidungsmatch mit 6:7 (4:7), 6:7 (3:7) gegen van de Zandschulp und Wesley Koolhof den Kürzeren.

Der Abschiedsabend hatte emotional begonnen. Schon bei der spanischen Nationalhymne und den anschließenden "Rafa, Rafa"-Rufen der 11.300 Zuschauer blitzten in Nadals Augen Tränen auf. Doch trotz seiner Erfahrung von unzähligen Profimatches gelang es ihm nicht, in der aufgeladenen Situation van de Zandschulp ernsthaft zu gefährden.

Rafael Nadal: Karriereende nach über 1300 Matches

Mehr als 1300 Matches hat Nadal, dessen Körper gegen Ende immer häufiger gestreikt hatte, gespielt und dabei rund 135 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. Unvergessen bleiben vor allem die zahlreichen Duelle mit seinen großen Rivalen - Federer und Djokovic. Letzterer verwaltet nun alleine das Erbe der ehemaligen Big Three, die das Tennis in den vergangenen fast 25 Jahren geprägt haben wie kein Trio zuvor.

Federer hatte bereits am Dienstagmittag in einem emotionalen Schreiben seinem "Freund" Nadal gehuldigt. Er denke "immer wieder an die Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben", schrieb Federer in den Sozialen Netzwerken. Nadal habe "die Tenniswelt stolz gemacht".