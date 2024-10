Sabalenka löst Swiatek an der Spitze der Weltrangliste ab

Führungswechsel in der Tennisweltrangliste der Frauen: Aryna Sabalenka löst die Polin Iga Swiatek auf Platz eins ab. Die 26-Jährige aus Belarus, die in diesem Jahr die Australian und US Open gewonnen hat, kehrt damit nach einem Jahr an die Spitze des WTA-Rankings zurück. Sabalenka profitierte dabei auch von einer Schwächephase ihrer Kontrahentin, die noch im Juli mit mehr als 4000 Punkten vorne lag.