Sieg in der Quali: Lys erreicht Hauptfeld der US Open

Die Hamburgerin Eva Lys komplettiert das Feld der deutschen Tennisspielerinnen bei den am Montag beginnenden US Open in New York. Die 21-Jährige setzte sich am Samstag in der dritten Qualifikationsrunde souverän mit 6:2, 6:1 gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler durch und sicherte sich als fünfte Deutsche ihren Platz im 128-köpfigen Teilnehmerfeld.

Zuvor hatte sich Laura Siegemund (Metzingen) ebenfalls in der Qualifikation durchgesetzt. Dank ihrer Weltranglistenposition bereits gesetzt gehen zudem Tatjana Maria (Bal Saulgau), Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Tamara Korpatsch (Hamburg) beim Hartplatz-Grand-Slam an den Start.