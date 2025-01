Struff fehlt Davis-Cup-Team in Vilnius

Das deutsche Davis-Cup-Team muss beim Saisonauftakt gegen Israel auf Jan-Lennard Struff verzichten. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) mitteilte, kann der 34-Jährige aufgrund eines Infekts an dem Qualifikationsduell am Freitag (17.30 Uhr) und Samstag (13.30 Uhr/jeweils Tennis Channel) im litauischen Vilnius nicht teilnehmen.

Anstelle des Weltranglisten-45. komplettiert nun Daniel Masur das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann. Für den 30-Jährigen ist es nach 2016 die zweite Nominierung für den Teamwettbewerb. "Er kennt das Team und die Situation, wenn er kurzfristig für Deutschland einspringen muss", sagte Kohlmann, Masur sei eine "verlässliche Option im Einzel und Doppel".

Zuletzt war Masur, ATP-226., auch im United Cup für Deutschland zum Einsatz gekommen. Kohlmann hat ansonsten Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, und die Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz nominiert. Der Weltranglistenzweite Alexander Zverev steht nicht zur Verfügung.

Gegen Israel will die deutsche Mannschaft den Sprung in die zweite Quali-Runde schaffen, in der es im September dann um Tickets für das Finalturnier in Bologna geht.