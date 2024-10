Tennis: Billie Jean King Cup wird dem Davis Cup angeglichen

Die klassischen Tennis-Teamturniere Davis Cup und Billie Jean King Cup werden zur Saison 2025 aneinander angepasst. Wie der Weltverband am Freitag mitteilte, werden beim BJKC der Frauen künftig wie beim Davis Cup der Männer nur noch acht statt zwölf Nationen das Finalturnier bestreiten.

"Dies gehört zur langfristigen Strategie, die Events des World Cups of Tennis einander näherzubringen", hieß es in der entsprechenden Mitteilung.

Die BJKC-Qualifikationsphase wird künftig im April in sieben Gruppen von drei Teams an sieben Orten ausgetragen. Ab 2026 sollen in der Qualifikation Heim- und Auswärtsspiele zurückkehren. Bei den Herren wird schon 2025 eine weitere Qualifikationsrunde mit Heim- beziehungsweise Auswärtsspielen die Gruppenphase ersetzen.

"Wir begrüßen die angekündigten Formatänderungen für den Billie Jean King und Davis Cup", sagte Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis-Bundes: "Die ITF folgt damit der Lösung, für die wir uns in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Ebenen immer wieder eingesetzt haben."

In der laufenden Saison sind die deutschen Männer und Frauen für die Finalturniere qualifiziert. Das Final-Event des Billie Jean King Cup findet vom 12. bis 17. November, das Davis-Cup-Endturnier vom 19. bis 24. November statt, gespielt wird jeweils in Malaga.