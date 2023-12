Tennis-Ikone Evert erneut an Krebs erkrankt

Anzeige

Tennis-Ikone Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. Dies teilte die 68 Jahre alte US-Amerikanerin am Freitag über ESPN und X mit. "Obwohl dies eine Diagnose ist, die ich nie hören wollte, bin ich einmal mehr froh, dass es früh erkannt wurde", schrieb Evert: "Die Ärzte fanden Krebszellen in der gleichen Beckenregion. Alle Zellen wurden entfernt, und ich habe eine weitere Runde Chemotherapie begonnen."

Bei Evert, die zwischen 1974 und 1986 in jedem Jahr mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewann und insgesamt auf 18 Major-Titel zurückblickt, war im Januar 2022 Eierstockkrebs diagnostiziert worden. Everts jüngere Schwester, Jeanne Evert Dubin, starb im Februar 2020 im Alter von 62 Jahren an den Folgen der Krankheit.

Die US-Amerikanerin erklärte, im Januar nicht als Expertin für ESPN zu den Australian Open nach Melbourne reisen zu können. "Doch ich werde für den Rest der Grand-Slam-Saison bereit sein", schrieb Evert.

Evert war in den 1970er-Jahren eine dominierende Figur im Damentennis, sie gewann Einzeltitel und erreichte bei 52 der 56 Grand-Slam-Turniere, an denen sie teilnahm, mindestens das Halbfinale. Ihre Rivalität mit Martina Navratilova, die sich von 1973 bis 1988 erstreckte und 14 Grand-Slam-Endspiele umfasste, prägte den Sport.