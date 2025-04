Tennis-Ikone King erhält Stern auf dem Walk of Fame

Tennis-Ikone Billie Jean King hat einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood erhalten. Die 81-Jährige wurde mit dem 2807. Stern auf der beliebten Flaniermeile geehrt und ist die erste Frau auf dem neugeschaffenen Abschnitt für Sport-Entertainment.

"Ich hoffe, dass wir mehr Sportlerinnen haben werden, die auf dem Walk of Fame hier in Hollywood sind. Es wäre fantastisch für sie. Was passieren wird, ist, dass Mädchen anfangen werden, von dieser Ehrung zu träumen", sagte King, die zwölf Grand-Slam-Titel im Einzel, 16 im Doppel und elf im Mixed gewann.

Die US-Amerikanerin setzt sich seit Jahrzehnten für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und im Kampf gegen Sexismus ein. Zu ihren Ehren benannte der Weltverband ITF den Fed Cup im Jahr 2020 in Billie Jean King Cup um.