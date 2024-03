Tennis: Lisicki erwartet erstes Kind

Anzeige

Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki erwartet ihr erstes Kind. Das teilte die 34-Jährige via Instagram mit. "Das Leben hält viele Überraschungen für einen bereit. Mein Verlobter und ich freuen uns auf eine spannende Reise. Das heißt auch... dass ich nochmal ein Comeback machen muss", schrieb Lisicki, die auf die Tennis-Tour zurückkehren will.

"Wer mich kennt, weiß, dass ich den Tennissport liebe und auf dem Platz noch einiges vorhabe. Der jüngste Turniersieg in Calgary unterstreicht meine große Leidenschaft zum Sport. Mit dem, was noch vor mir liegt, freue ich mich schon jetzt auf den Moment, als Mutter auf die WTA-Tour zurückzukommen", so Lisicki.

Lisicki hatte 2013 das Finale in Wimbledon gegen die Französin Marion Bartoli verloren, 2020 erlitt die immer wieder verletzungsgeplagte Lisicki einen Kreuzbandriss und kämpft seither um den Anschluss. Im vergangenen Herbst hatte sie beim Calgary National Bank Challenger triumphiert und sich zurück in die Top 300 gekämpft. Aktuell steht sie auf Rang 374 der Weltrangliste.