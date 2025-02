Tennis: Punktewertung löst deutsche Meisterschaften ab

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) löst die Austragung der deutschen Meisterschaften für Frauen und Männer durch ein Punkte-Race ab. Das teilte der Verband mit. Demnach werden die besten Spielerinnen und Spieler eines Jahres, die an den unterklassigen Veranstaltungen der Turnierserien DTB Internationals und DTB Premium Tour teilnehmen, nun durch die neue Punktewertung ermittelt.

Die deutschen Meisterschaften hatten sich in der Vergangenheit vor allem zur Bühne für Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler entwickelt. Bei der letzten Ausgabe 2022 in Biberach gewann Jakob Schnaitter bei den Männern, bei den Frauen triumphierte Talent Ella Seidel. Die Topspielerinnen und Topspieler gehen überwiegend bei den höherklassigen Turnieren der ATP- und WTA-Tour an den Start.

"Unser Ziel mit dieser Reform ist es, die Spielerinnen und Spieler zu würdigen, die nicht nur bei einer Veranstaltung, sondern über das gesamte Kalenderjahr die besten Leistungen bei unseren deutschen Turnieren gezeigt haben", sagte DTB-Vorstand Veronika Rücker.

In die Wertung des neuen Race fließen die Ergebnisse aller deutschen Spielerinnen und Spieler bei den insgesamt 100 Turnieren pro Jahr der DTB Internationals und DTB Premium Tour ein. Die meisten Punkte gibt es für den Sieg bei einem ATP Challenger der Kategorie 125 beziehungsweise einem WTA 125er-Turnier. Derzeit führen Anna-Lena Friedsam bei den Frauen und Top-Talent Justin Engel bei den Männern das Rennen 2025 an.