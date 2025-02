Tennis-Weltrangliste: Lys erstmals deutsche Nummer eins

Im deutschen Frauentennis gibt es eine neue Nummer eins: Melbourne-Überraschung Eva Lys kletterte im WTA-Ranking auf Platz 77 und überholte damit Tatjana Maria (79.) und Laura Siegemund (83.). Die 23-jährige Hamburgerin steht damit erstmals an der Spitze des deutschen Rankings und zum ersten Mal in den Top-80 der Weltrangliste.

Lys hatte bei den Australian Open ein kleines Kapitel Tennisgeschichte geschrieben. Als erster weiblicher "Lucky Loser" erreichte sie das Achtelfinale in Melbourne, ehe sie deutlich an Topspielerin Iga Swiatek aus Polen scheiterte. Auch im Anschluss überzeugte Lys mit ordentlichen Leistungen, für das WTA-Turnier in Stuttgart Ende April erhielt sie in der Vorwoche eine Wildcard.

Angeführt wird die Weltrangliste weiter von Aryna Sabalenka. Bei den Männern steht nach wie vor der Italiener Jannik Sinner an der Spitze. Trotz seiner dreimonatigen Dopingsperre könnte er seine Führung im ATP-Ranking auch anschließend gegen seine Kontrahenten Alexander Zverev (Hamburg) und Carlos Alcaraz (Spanien) verteidigen. Australian-Open-Finalist Zverev trennen auf Platz zwei derzeit stolze 3195 Punkte von Sinner.