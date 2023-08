Titelverteidiger Alcaraz mit großen Zielen in New York

Anzeige

Titelverteidiger Carlos Alcaraz geht mit erneut großen Hoffnungen in die US Open. "Ich versuche, jeden Slam zu gewinnen, bei dem ich antrete", sagte der 20 Jahre alte Spanier, der im vergangenen Jahr in New York sein erstes Majorevent gewonnen hatte. Seitdem hat er seinen Status als neuer Topstar der Szene ausgebaut und den Triumph in Wimbledon folgen lassen.

Dabei setzte er sich im Finale gegen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic aus Serbien durch, der bei den US Open erneut sein größter Widersacher sein dürfte. Djokovic, der im vergangenen Jahr in der Metropole nicht an den Start gehen konnte, will zurück zum Titel und an die Spitze der Weltrangliste. "Man muss einfach den Hut vor so einem Kerl ziehen, der so reif spielt und mit 20 Jahren so gut mit dem Druck umgehen kann", sagte Djokovic voller Respekt vor seinem Kontrahenten.

"Mental werden wir versuchen zu vergessen, dass ich den Titel verteidige", sagte Alcaraz: "Wir werden uns einfach Match für Match konzentrieren, in jedem Match unser bestes Niveau zeigen und sehen, ob ich am Ende den zweiten Titel hier holen kann", sagte er. Alcaraz zeigte sich aber durchaus auch gewarnt: "Jeder Spieler hier, jedes Match ist hart", sagte er: "Jeder Spieler kann dich schlagen."

In der ersten Runde wird dies Dominik Koepfer (Furtwangen) versuchen. Der Davis-Cup-Spieler präsentierte sich zuletzt in ordentlicher Form.