Toptalent Engel will beim Davis Cup lernen

Für Davis-Cup-Debütant Justin Engel war der Augenblick seiner ersten Berufung in das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann ein "unglaublicher Moment". Der 17-Jährige gehört zur deutschen Mannschaft, die am Freitag (7.00 Uhr MESZ/Tennis Channel) und Samstag (6.00 Uhr) in Japan um die Teilnahme an den Finals von Bologna spielt.

Kommt Engel zum Einsatz, wäre er nach Boris Becker der zweitjüngste Spieler, der jemals für Deutschland in einem Davis-Cup-Match aufgelaufen ist. "Mit der Nominierung geht ein Traum in Erfüllung. Ich wollte schon immer für Deutschland spielen", sagte Engel jetzt nach der Ankunft in Tokio: "Auch bei den Junioren habe ich schon immer sehr gerne für mein Land gespielt. Diese Momente im Team sind im Einzelsport Tennis immer etwas sehr Besonders."

Er wolle vor allem "die Atmosphäre aufsaugen, von den erfahrenen Spielern lernen und bereit sein, wenn ich gebraucht werde", so Engel, der aktuell auf dem ATP-Rang 219 geführt wird. Angeführt wird das deutsche Team von Routinier Jan-Lennard Struff. Auch Yannick Hanfmann sowie die Doppel-Spezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz sind dabei.