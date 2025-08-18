Über 1,5 Millionen Mitglieder: DTB wächst weiter

Beim Deutschen Tennis Bund (DTB) setzt sich der Aufwärtstrend bei den Mitgliedern fort. Die Zahl der Aktiven in den deutschen Vereinen sei in diesem Jahr von 1,49 Millionen auf 1,52 Millionen gestiegen, wie der DTB am Montag verkündete.

"Wir wachsen nun das fünfte Jahr in Folge. Das macht Tennis zur Sportart der Stunde", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim. "In unseren Vereinen wird gesellschaftliche Vielfalt gelebt. Ein solches Miteinander ist in bewegten Zeiten wie diesen wichtiger denn je."

Über 1,5 Millionen Spielerinnen und -spieler waren zuletzt 2012 in Vereinen gemeldet. Zudem hob der Verband auch das "überproportionale Wachstum" bei den Tennisspielerinnen hervor, hier gab es demnach einen Zuwachs von 14.298 Mitgliedern.