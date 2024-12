United Cup: Bencic überzeugt nach Babypause

Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic hat die Schweiz nach ihrer Babypause zum Auftaktsieg beim United Cup in Sydney geführt. Die 27-Jährige, die ihr erstes größeres Turnier nach der Geburt ihrer Tochter Bella im April spielt, gewann gegen Frankreich ihr Einzel gegen Chloe Paquet (6:3, 6:1) und das Mixed mit Dominic Stricker (6:1, 7:6). Insgesamt setzte sich die Schweiz 2:1 durch.

Bencic hatte im November bei ein paar kleineren Turnieren und beim Billie Jean King Cup ihre Form getestet, im nächsten Jahr will sie wieder voll angreifen. Wie weit sie bereits ist, wird sich schon am Sonntag in der zweiten Partie des Nationenwettbewerbs in Australien zeigen. Gegen Italien könnte sie es mit der Weltranglistenvierten Jasmine Paolini zu tun bekommen.

Bencic hat in Australien ihre Tochter, ihre Mutter Dana und ihren Partner und Fitnesstrainer Martin Hromkovic dabei. "Ich verbessere mich definitiv jeden Tag", sagte sie in Sydney: "Es motiviert mich sehr, Fortschritte zu sehen. Ich denke, mein Tennis ist da. Das ist wie Fahrradfahren, ich glaube nicht, dass man das verliert."