United Cup: Deutschland im Halbfinale

Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup in Sydney das Halbfinale erreicht. Olympiasieger Alexander Zverev und Laura Siegemund entschieden das abschließende Mixed-Doppel im Viertelfinale gegen Griechenland mit 6:3, 6:3 für sich und sorgten für den 2:1-Erfolg. Zuvor hatte der Hamburger Zverev sein Einzel gegen Stefanos Tsitsipas überzeugend 6:4, 6:4 gewonnen, Rückkehrerin Angelique Kerber war beim 0:6, 3:6 in ihrem Auftakteinzel gegen Maria Sakkari chancenlos gewesen.

Im Kampf um das Endspiel in der australischen Metropole trifft das deutsche Team, das vom langjährigen Kerber-Coach Torben Beltz betreut wird, am Samstag auf Gastgeber Australien. Deutschland war als bester Gruppenzweiter seiner Turnierhälfte in die K.o.-Runde eingezogen.

Doppelspezialistin Laura Siegemund war in Sydney erstmals für die Abschlusspartie nominiert worden, zusammen mit Zverev harmonierte sie auf Anhieb gut. Nach 1:27 Stunden Spielzeit nutzte das deutsche Duo gegen Sakkari und Petros Tsitsipas den ersten Matchball für den Einzug in die Vorschlussrunde.

Zuvor hatte Zverev im Einzel seinen langjährigen Rivalen bei eigenem Aufschlag dominiert, Mitte des ersten Durchgangs gelang ihm das entscheidende Break für den Satzgewinn. Im zweiten Durchgang profitierte Zverev von vielen einfachen Fehlern des Griechen. Bereits seine ersten beiden Einzel in Sydney hatte Zverev gewonnen.

Kerber hingegen hatte gegen Sakkari überhaupt nicht ins Spiel gefunden, bereits nach einer guten halben Stunde gab sie den ersten Satz völlig chancenlos ab. Im zweiten Durchgang fing sich die Kielerin, doch Sakkaris starker Athletik hatte sie letztlich nichts entgegenzusetzen.

Kerber kehrt beim United Cup nach rund eineinhalb Jahren Baby-Pause auf die Tour zurück. Im vergangenen Februar hatte sie Tochter Liana zur Welt gebracht und seitdem hart an ihrem Comeback gearbeitet. Das Nationenturnier wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen und gilt als wichtige Vorbereitung auf die Australian Open (14. bis 28. Januar).