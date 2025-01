United Cup: Gauff und Fritz sichern USA den Turniersieg

Das Tennisteam der USA hat die dritte Auflage des United Cup in Sydney gewonnen. Coco Gauff und Taylor Fritz entschieden das Finale gegen Polen mit ihren Einzelsiegen - das Mixed wurde beim Stand von 2:0 nicht mehr ausgetragen. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland mit Alexander Zverev beim Nationenturnier triumphiert, diesmal war für die Mannschaft um den Weltranglistenzweiten aus Hamburg im Viertelfinale Endstation. Zverev fehlte bei der Niederlage gegen Kasachstan angeschlagen.

Die USA feierten den zweiten Sieg nach der Turnierpremiere im Jahr 2023, auch damals war Fritz Teil der Mannschaft. Der Angstgegner des deutschen Spitzenspielers Zverev gewann gegen Polen sein Einzel gegen den Weltranglisten-16. Hubert Hurkacz 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Zuvor hatte sich Gauff gegen die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek 6:4, 6:4 durchgesetzt. Das Match zwischen der Nummer drei und der Nummer zwei im WTA-Ranking war für beide ein Härtetest für die anstehenden Australian Open in Melbourne (ab 12. Januar).

"Ich glaube fest daran, dass ich eine der besten Spielerinnen der Welt bin. Wenn ich ich gutes Tennis spiele, ist es schwierig, mich zu schlagen", sagte Gauff anschließend. Beim United Cup blieb die 20-Jährige in allen Einzeln ungeschlagen und reist mit viel Selbstvertrauen zum ersten Grand-Slam-Turnier der Saison.

Das gilt auch für Fritz (27), der sich nach einem starken Jahr 2024 bis auf Platz vier der Weltrangliste vorgearbeitet hat. Viermal in Folge schlug er dabei Zverev, auch in Wimbledon, bei den US Open und beim Saisonfinale in Turin. In seinem ersten Grand-Slam-Endspiel in New York unterlag er allerdings dem Tour-Dominator Jannik Sinner aus Italien in drei Sätzen.

"Das war eine großartige Woche", sagte Fritz nach seinem knappen Sieg über Hurkacz und lobte die Gegner, die zum zweiten Mal nacheinander im Finale des United Cup verloren: "Sie sind ein unglaublich starkes Team, die Unterschiede waren sehr klein. Ich habe das Gefühl, dass es in beide Richtungen hätte kippen können."