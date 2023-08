US Open bei Sportdeutschland.TV: Boris Becker als Experte

Anzeige

Bekannte Gesichter, neuer Sender: Mit Boris Becker als Aushängeschild wird der Online-Sportkanal Sportdeutschland.TV ab diesem Jahr die US Open der Tennisprofis in New York (28. August bis 10. September) übertragen. Der Streaming-Dienst hat sich vom US-Verband (USTA) die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis 2027 gesichert. Zuletzt hatte Eurosport das Turnier übertragen.

"Das ist das größte Recht, das wir uns je gesichert haben", sagte Geschäftsführer Björn Beinhauer am Dienstag in München bei der Vorstellung des Konzepts. Er kündigte an, dass der Sender vom vierten und letzten Grand Slam des Jahres alle Matches von allen Courts übertragen werde, dazu gehören auch die Qualifikation für das Hauptfeld sowie die Junioren- und Rollstuhlwettbewerbe.

Tennisfans können das komplette Angebot für die US Open bis zum 27. August für 20 Euro buchen, danach kostet der Zugang 25 Euro. Neben der Möglichkeit, jedes Match auf jedem Court verfolgen zu können, bietet Sportdeutschland.TV auch eine Konferenz an, bei der bis zu acht Partien gleichzeitig zu sehen sind. Bereits beendete Matches können nochmals in voller Länge abgerufen werden.

Becker wird während der US Open live vor Ort kommentieren, Sportdeutschland.TV schickt nach Angeben von Beinhauer, der auf Aboverkäufe im "sechsstelligen Bereich" setzt, "mehr als 15 Leute" nach New York. Dazu gehören als weiterer Experte auch Alexander Zverevs Bruder Mischa sowie als Kommentator und Moderator unter anderem Beckers langjähriger Partner Matthias Stach.