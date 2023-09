US Open: Ram/Salisbury triumphieren im Doppel-Finale

Anzeige

Das Männer-Doppel Rajeev Ram und Joe Salisbury hat zum dritten Mal in Folge die US Open gewonnen. In einem spannenden Finale setzten sich Lokalmatador Ram und der Brite Salisbury gegen Matthew Ebden (Australien) und Rohan Bopanna (Indien) mit 2:6, 6:3, 6:4 durch. Sie sind das erste Duo, das in New York dreimal in Folge triumphierte.

Das deutsche Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz war bereits in der ersten Runde gescheitert.