Weltrangliste: Sinner baut Führung aus - Boissons Riesensatz

Trotz seiner Finalniederlage bei den French Open hat Jannik Sinner seine Führung in der ATP-Weltrangliste ausgebaut. Der Südtiroler liegt durch den Einzug in sein erstes Paris-Endspiel weiter klar vor Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der seine Punkte durch den epischen Triumph im längsten Roland-Garros-Endspiel der Historie (5:29 Stunden) "nur" verteidigt. Vorjahresfinalist Alexander Zverev verliert Zähler, bleibt nach seinem Viertelfinal-Aus aber Dritter. Halbfinalist Novak Djokovic rückt um einen Platz auf Rang fünf vor.

Bei den Frauen bleibt Aryna Sabalenka nach ihrem Finaleinzug weiter vor der neuen French-Open-Siegerin Coco Gauff an der Spitze. Paris-Königin Iga Swiatek, die zuvor dreimal in Folge den Sandplatzklassiker in Frankreichs Hauptstadt gewinnen konnte, fällt nach ihrem Halbfinal-Aus gegen Sabalenka um zwei Plätze und ist nur noch Siebte.

Den größten Sprung im Ranking machte derweil die Sensation des Turniers. Lois Boisson, die als Wildcard-Spielerin märchenhaft das Halbfinale erreichte, verbesserte sich um 296 Plätze auf Rang 65 und ist nun die neue französische Nummer eins.