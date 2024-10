Weltrangliste: Sinner baut Führung aus - Sabalenka holt auf

Jannik Sinner (23) hat seinen Vorsprung in der Tennis-Weltrangliste mit dem Masterssieg in Shanghai ausgebaut. Der Italiener liegt nun bereits 4800 Punkte vor dem Spanier Carlos Alcaraz auf Platz zwei. Alexander Zverev (Hamburg), der in Shanghai früh verlor, hält sich vor Finalist Novak Djokovic (Serbien) auf Rang drei. Sinner wird das Jahr erstmals in seiner Karriere an der Spitze abschließen.