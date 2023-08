Williams chancenlos bei ihren 24. US Open

Anzeige

Chancenlos bei ihren 24. US Open: Venus Williams hat sich schon in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York verabschiedet. Die 43 Jahre alte siebenmalige Majorsiegerin unterlag der Belgierin Greet Minnen 1:6, 1:6 und war dabei weit von ihrer früheren Bestform entfernt. Dennoch erhielt sie aufmunternden Applaus der Tennis-Fans.

"Ich liebe es, hier zu spielen. Ich habe heute wirklich alles gegeben", sagte Williams im Anschluss an ihr Match: "Ich habe wirklich ein paar tolle Schläge gespielt, aber sie hatte ein paar unglaubliche Antworten darauf. Ich wünschte, ich hätte mich besser vorbereiten können."

Williams war zuletzt in Cincinnati erstmals seit vier Jahren ein Erfolg gegen eine Top-20-Spielerin gelungen, hatte aber dann in der Vorbereitung auf die US Open erneut mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ihre Pläne für den Rest der Saison ließ die ältere Schwester von Ikone Serena Williams offen.