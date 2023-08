Williams und Wozniacki erhalten Wildcards für US Open

Anzeige

Venus Williams und Caroline Wozniacki schlagen in New York auf: Die 43 Jahre alte US-Amerikanerin und die zehn Jahre jüngere Dänin gehen bei den US Open an den Start. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, wurden die beiden früheren Grand-Slam-Siegerinnen mit Wildcards für das Event ab dem 28. August ausgestattet.

Für Wozniacki ist es ihr Comeback bei einem Majorturnier, erst im Sommer war die einstige Weltranglistenerste auf die Tour zurückgekehrt. Beim WTA-Turnier in Montreal schlug sie erstmals nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause auf und schaffte ihren ersten Sieg.

Williams sorgte zuletzt in Cincinnati für Aufsehen. Erstmals seit vier Jahren schlug die routinierte, siebenmalige Grand-Slam-Siegerin eine Spielerin der Top 20.