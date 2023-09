Wozniackis Siegeszug endet - Cirstea nach 14 Jahren zurück

Anzeige

Das wundersame Grand-Slam-Comeback der früheren Weltranglistenersten Caroline Wozniacki hat im Achtelfinale der US Open nach einem großen Kampf ein Ende gefunden. Im Duell der Generationen war die 19 Jahre alte große Heim-Hoffnung Coco Gauff einen Tick zu stark für die 14 Jahre ältere Dänin. Nach genau zwei Stunden hatte die Weltranglistensechste mit 6:3, 3:6, 6:1 das bessere Ende für sich und spielt nun um ihren ersten Halbfinal-Einzug in Flushing Meadows.

"Caroline ist zurück, es ist, als ob sie nie weg gewesen wäre", sagte Gauff voller Hochachtung vor der 33-Jährigen: "Ihr Level war großartig und ich habe als Jugendliche zu ihr aufgeschaut." Gauffs nächste Gegnerin könnte die Titelverteidigerin Iga Swiatek werden.

Auch schon lange auf der Tour ist Sorana Cirstea (33) unterwegs. Die Rumänin erreichte nun mit einem 6:3, 6:3 gegen die Schweizerin Belinda Bencic erstmals seit 2009 bei den French Open wieder ein Viertelfinale bei einem Major. Cirstea bekommt es nun mit Paris-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien zu tun, die 6:3, 5:7, 6:1 gegen die Chinesin Wang Xinyu gewann.

Die am Sonntag im Arthur Ashe Stadium keineswegs enttäuschende Wozniacki scheiterte dagegen beim Versuch, erstmals seit den Australian Open 2018 in ein Major-Viertelfinale einzuziehen. Damals hatte sie ihren einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen. Bei ihrem Comeback auf der großen New Yorker Bühne hatte Wozniacki zuvor die frühere Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) und die einstige Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady (USA) bezwungen.