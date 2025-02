Zverev gibt erneute Zusage für den Laver Cup

Alexander Zverev hat seine erneute Zusage für den Laver Cup gegeben. Das Showevent, das vergangene Saison in Berlin ausgetragen wurde, steigt in diesem Jahr vom 19. bis 21. September in San Francisco. Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass Zverev in der Davis-Cup-Zweitrundenpartie am 12. und 13. September in Tokio für das deutsche Team um die Qualifikation für das Finalturnier in Bologna kämpft.