Zverev schiebt sich in der Weltrangliste auf Rang sechs

Olympiasieger Alexander Zverev arbeitet sich in der Tennis-Weltrangliste immer weiter nach vorne. Durch seine starken Leistungen auf dem Weg zum Titelgewinn beim United Cup in Sydney schiebt sich der 26-Jährige an Stefanos Tsitsipas (Griechenland) vorbei auf Rang sechs. Zverev hat sich mit Blick auf die Australian Open ab dem 14. Januar gut in Stellung gebracht. Auch Jan-Lennard Struff (Warstein) verbesserte sich um einen Platz im Ranking auf Position 24.

Bei den Frauen bleibt Tatjana Maria (Bad Saulgau) vor dem ersten Grand Slam des Jahres als 42. der WTA-Weltrangliste beste Deutsche. Ihr folgen Tamara Korpatsch (81.) und Laura Siegemund, die drei Plätze vorrückte auf 89. Siegemund war beim Triumph beim United Cup maßgeblich als starke Mixed-Spielerin beteiligt.

Die langjährige deutsche Nummer eins Angelique Kerber (Kiel), die nach ihrer Babypause zurück auf der Tour ist, wird aktuell als 657. geführt. Aufgrund ihres "Protected Rankings" geht sie dennoch in Melbourne an den Start.