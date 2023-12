Zverev und Kerber beim United Cup: Intuitiver Erfolg

Anzeige

Das deutsche Tennis-Team hat sich beim United Cup in Australien eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet - und das, ohne große Absprachen. "Niemand so richtig" antwortete Alexander Zverev, als er nach dem 2:1-Erfolg über Italien gefragt wurde, wer im prominenten Mixed-Doppel mit Rückkehrerin Angelique Kerber denn die Ansagen machen würde.

"Tennis ist ein Intuitions-Sport. Das ist alles, was wir tun. Wir spielen nicht viele Doppel, insbesondere kaum Mixed", führte Zverev, der mit dem Team im zweiten und letzten Vorrundenduell am Neujahrsmorgen (MEZ) auf Frankreich trifft, aus. "Wir arbeiten einfach gut. Es geht im Doppel darum, die Energie hochzuhalten und seine Chancen zu nutzen. Und das haben wir gut hinbekommen."

Trotz der ungewohnten Herausforderungen schlugen Zverev und Kerber im entscheidenden Doppel des Auftaktmatches beim Mixed-Nationenturnier die Italiener Lorenzo Sonego und Angelica Moratelli mit 6:3, 6:0. Zuvor hatte Zverev mit einem Erfolg über Sonego Kerbers Einzelniederlage gegen Jasmine Paolini wettgemacht.

"Sie hat unglaublich gespielt im Mixed-Doppel. Nach einer Pause von eineinhalb Jahren auf so hohem Niveau zurückzukommen, das zeigt, was für eine Spielerin sie ist", lobte Zverev Kerber im Anschluss. Kerber hatte zuletzt im Sommer 2022 in Wimbledon ein Match auf der Tour bestritten. Im Februar 2023 brachte sie ihre Tochter Liana zur Welt.

Auch Frauen-Bundestrainerin Barbara Rittner traut der deutschen Mannschaft in Australien viel zu. "Wenn man sich das Team anguckt, wird es nicht an Erfahrung mangeln", sagte sie dem SID im Vorfeld der Wettbewerbe. "Die sind sehr schlagkräftig und ich denke nicht, dass irgendein Team gerne gegen Deutschland spielt."

Der United Cup wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen. 18 Teams treten in Perth und Sydney an. Die jeweiligen Ersten der sechs Dreiergruppen sowie die zwei besten Vorrundenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale des Zehn-Millionen-Dollar-Turniers Anfang Januar.