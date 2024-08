Als dritte Deutsche: Lys in New York ausgeschieden

Anzeige

Qualifikantin Eva Lys (22) hat den Sprung in die zweite Runde der US Open knapp verpasst. Die Hamburgerin unterlag am Dienstag der Tschechin Marie Bouzkova trotz einer Leistungssteigerung mit 2:6, 6:1, 5:7 und schied in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge bei einem Grand Slam in der ersten Runde aus. Im Vorjahr hatte die 22-Jährige in New York noch ihre Auftakthürde überstanden.

"Ich bin sehr enttäuscht. Ich war sehr nah dran", sagte Lys: "Im dritten Satz wollte ich zu einem gewissen Zeitpunkt zu viel. Da hat dann die Konstanz gefehlt." In Zukunft will sie in engen Situationen "ihre Nerven ein bisschen besser bündeln."

Damit sind aus deutscher Sicht nur noch Jule Niemeier (Dortmund) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Flushing Meadows dabei. Tamara Korpatsch (Hamburg) und Laura Siegmund (Metzingen) waren bereits am Montag ausgeschieden.

Nach anfänglichen Problemen auf Court 4 steigerte sich Lys (Nummer 112 der Welt) gegen die 45. der Weltrangliste kontinuierlich, pushte sich, spielte druckvoll und zwang die Tschechin immer wieder zu Fehlern. Bouzkova drehte in der entscheidenden Phase in Satz drei aber auf - und gewann nach zwei Doppelfehlern von Lys in Folge.