Enttäuschendes Aus für Krawietz und Pütz in New York

Enttäuschung für Kevin Krawietz und Tim Pütz: Das beste deutsche Tennis-Doppel ist bei den US Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Das Davis-Cup-Duo aus Coburg und Frankfurt, das im Vorjahr in New York noch bis ins Finale gestürmt war, unterlag gegen Michael Venus aus Neuseeland und Yuki Bhambri aus Indien mit 4:6, 4:6.

Krawietz und Pütz, Überraschungssieger der ATP Finals in Turin im Vorjahr, waren beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position vier gesetzt. Für sie geht es nun im Davis Cup weiter: Mit der deutschen Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann sind sie am 12. und 13. September im Kampf um die Finalrunde in Tokio gegen Gastgeber Japan gefordert.