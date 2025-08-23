Gegen die Statistik: Sabalenka will US Open-Titel verteidigen

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka will bei den US Open ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen und dem Druck sowie der wenig erfolgversprechenden Statistik trotzen. Seit mehr als zehn Jahren gab es in New York keine erfolgreiche Titelverteidigerin mehr. "Mein Plan ist, das zu ändern", sagte die 27-Jährige kurz vor dem Start des letzten Grand Slam des Jahres (24. August bis 7. September).

Zuletzt war die Titelverteidigung Serena Williams gelungen, die von 2012 bis 2014 dreimal in Serie triumphierte. Angesprochen auf die Statistik sagte Sabalenka verblüfft: "Wow, das ist verrückt, oder? So unvorhersehbar ist das Damentennis."

Und auch einen Erklärungsansatz hatte die Belarussin griffbereit: "Vielleicht liegt es jedes Mal daran, dass die Siegerinnen kommen und sich selbst so unter Druck setzen." In der US-Metropole spüre sie diesen "definitiv großen Druck" nun ebenfalls, "aber ich habe das Gefühl, erfahren genug zu sein, um mich auf mein Ziel zu fokussieren."

Nach dem Erfolg im Vorjahr war Sabalenka bei den diesjährigen Grand Slams stets knapp gescheitert. Bei den Australian Open sowie den French Open verlor sie im Finale, in Wimbledon war im Halbfinale Schluss. "All die harten Lektionen, die ich in dieser Saison gelernt habe, werden mich für die nächste nur stärker machen", sagte sie. Doch "natürlich würde ich die Saison am liebsten mit einem Grand-Slam-Titel und als Weltranglistenerste beenden". In der ersten Runde trifft sie auf die Weltranglisten-109. Rebeka Masarova aus der Schweiz.