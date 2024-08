In vier Sätzen: Alcaraz löst Erstrundenaufgabe

Anzeige

Tennis-Superstar Carlos Alcaraz hat auf dem Weg zum dritten Grand-Slam-Titel in Folge den ersten Schritt gemacht. Der Spanier wurde seiner klaren Favoritenrolle in der ersten Runde der US Open gerecht und besiegte den australischen Qualifikanten Li Tu in rund zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 6:2, 4:6, 6:3, 6:1. Alcaraz peilt nach den Triumphen bei den French Open und in Wimbledon den dritten Major-Titel des Sommers an.

"Ich genieße es jedes Mal, hier zu spielen. Die Atmosphäre ist elektrisierend", sagte Alcaraz im Interview mit dem Australier Nick Kyrgios: "Ich bin sehr glücklich, es ist eine große Ehre für mich."

Der Olympia-Zweite zählt zusammen mit Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic und dem Weltranglistenersten Jannik Sinner zu den Topfavoriten in Flushing Meadows. Vor zwei Jahren hatte Alcaraz in New York seinen ersten Major-Titel gewonnen, im Vorjahr scheiterte er im Halbfinale an Daniil Medwedew. In der zweiten Runde trifft Alcaraz auf den Niederländer Botic van de Zandschulp.