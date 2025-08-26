Keine Probleme: Sinner meistert Auftakthürde

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat die erste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open souverän gemeistert. Der Weltranglistenerste bezwang zum Auftakt den Tschechen Vit Kopriva mit 6:1, 6:1, 6:2 und wurde kaum gefordert. Von den körperlichen Problemen, die ihn im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gestoppt hatten, war am Montag nichts zu sehen.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder gesund bin", sagte Sinner, dem gleich sieben Breaks gelungen waren: "Wir haben alles dafür gegeben, hier in bestmöglicher Verfassung zu sein. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung."

Das Turnier sei für ihn "sehr besonders", er habe "großartige Erinnerungen" an das vergangene Jahr, sagte Sinner, der versucht, als erster Mann seit Roger Federer im Jahr 2008 den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Gegen Kopriva musste Sinner nicht an seine Grenzen gehen. Mit seinen druckvollen Schlägen dominierte er die Partie und zwang den Tschechen zu vielen Fehlern. Der Italiener verwandelte seinen zweiten Matchball.

Seine Vorbereitung auf die US Open waren nicht ideal verlaufen. Am Mixed-Event in New York nahm er nicht teil, zuvor hatte er im Endspiel von Cincinnati gegen seinen spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz angeschlagen aufgegeben.