Keine weitere Tjen-Überraschung: Raducanu zu stark

Die frühere Siegerin Emma Raducanu hat die Turnierreise der indonesischen Überraschungs-Qualifikantin Janice Tjen bei den US Open beendet. Die Britin Raducanu machte in der zweiten Runde von New York kurzen Prozess mit der Nummer 149 der Welt. 6:2, 6:1 hieß es nach genau einer Stunde Spielzeit.

Tjen hatte in der ersten Runde überrascht, als sie mit Weronika Kudermetowa die Nummer 24 der Setzliste ausgeschaltet hatte. Sie war die erste Spielerin aus Indonesien seit Angelique Widjaja im Jahr 2004, die bei einem Grand Slam im Einzel-Hauptfeld antrat.

Raducanu, die in New York 2021 als erst 18-Jährige den Titel gewonnen und ihren internationalen Durchbruch gefeiert hatte, bestätigte erneut ihre ansteigende Form der vergangenen Monate. In der dritten Runde könnte nun ein Duell mit der einstigen Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina aus Kasachstan warten.