Mehr Plätze, mehr Luxus: Facelift für die US Open

Neues Styling für die größte Tennis-Arena der Welt: Das Arthur Ashe Stadium und das gesamte Areal der US Open in New York werden für 800 Millionen Dollar (mehr als 700 Millionen Euro) grundlegend renoviert. Die US Tennis Association (USTA) stellte die "größte Einzel-Investition in der Geschichte des Turniers" in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit voller Stolz vor - die Steuerzahler sollen mit keinem Cent belastet werden.