Mixed bei den US Open: Zverev soll auf Sinner treffen

Tennisstar Alexander Zverev plant offenbar weiterhin, am Mixed-Wettbewerb der US Open teilzunehmen - trotz der körperlichen Probleme, die er beim ATP-Masters in Cincinnati offenbarte. Bei der Auslosung des reformierten Wettbewerbs, der in der Vorwoche der Einzelwettbewerbe in New York (ab 24. August) ausgetragen wird, wurde Zverev gemeinsam mit seiner Partnerin Belinda Bencic aus der Schweiz geführt. Er hat demnach nicht vorzeitig zurückgezogen.

Zverev soll somit am Dienstag auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien und dessen Partnerin Katerina Siniakova (Tschechien) treffen. Auch Sinners Teilnahme ist allerdings fraglich. Der Topstar steht noch am Montag (21.00 Uhr MESZ/Sky) im Cincinnati-Finale gegen Carlos Alcaraz.

Bei dem reformierten Mixed-Wettbewerb treten in diesem Jahr zahlreiche der besten Einzelspieler der Tour an, die sich über ihre Ranglistenposition qualifiziert haben. Viele Doppelexperten und -spezialisten sind hingegen außen vor, was im Vorfeld des Turniers für Diskussionen sorgte. Gespielt werden außer im Finale verkürzte Sätze, die zweite Runde wird ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) bestritten, die Halbfinals und das Finale sind für Mittwoch angesetzt.

Zverev hatte bei seiner Halbfinalniederlage gegen Alcaraz in Cincinnati zuletzt große Probleme offenbart. "Bei mir dreht sich alles", sagte er zu einem herbeigerufenen Arzt. Wie schon im Viertelfinale zuvor gegen den US-Amerikaner Ben Shelton machten Zverev offenbar die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen - und er fand kein Mittel, dagegen anzukämpfen.