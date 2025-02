Mixed-Revolution bei US Open sorgt für Kritik

Die Revolution des Mixed-Wettbewerbs bei den US Open sorgt für Unruhe in der Szene. Die Italienerin Sara Errani und ihr Landsmann Andrea Vavassori, die im vergangenen Jahr in New York triumphierten, schrieben in einer gemeinsamen Erklärung in den Sozialen Medien von einer "zutiefst ungerechten" Entwicklung. "Entscheidungen nur nach der Logik des Profits zu treffen, ist in manchen Situationen zutiefst falsch", schrieb das Duo.

Der Pole Jan Zielinski, vergangenes Jahr im Mixed in Melbourne und Wimbledon erfolgreich, bezeichnete die Veränderungen als traurig: "Keine Kommunikation mit den Spielern, kein Nachdenken darüber, was das für die Karriere einiger Leute bedeutet, kein Respekt vor der Geschichte und den Traditionen", schrieb Zielinski auf X: "Traurig zu sehen."

Beim Turnier in New York wird in diesem Jahr das gemischte Doppel am 19. und 20. August und damit vor dem eigentlichen Start des Grand-Slam-Events am 24. August ausgetragen. Die Matches der 16 Doppel sollen dabei in einem veränderten Modus stattfinden, unter anderem brauchen die Teams für einen Satzgewinn bis zum Finale nur noch vier statt der üblichen sechs gewonnenen Spiele.

Alle Partien werden im Arthur Ashe Stadium oder im Louis Armstrong Stadium ausgetragen, es sind die beiden größten Plätze der Anlage in Flushing Meadows. Auch mit den Startkriterien öffnen die Veranstalter den Wettbewerb für die Top-Einzelspieler. Dies könnte die Chancen für Doppelspezialisten mindern.

"Meine Vorfreude könnte nicht größer sein, diese bahnbrechende Innovation bei den US Open 2025 einzuführen", hatte Lew Sherr, Geschäftsführer des Verbands USTA in einem Statement gesagt: "Wir werden das Mixed auf die Hauptbühne verlegen, damit können mehr Fans auf der Welt ihre Stars im Rennen um den Grand-Slam-Titel verfolgen."