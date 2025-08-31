Nach enttäuschender Saison: Medwedew trennt sich von Trainer

Tennisstar Daniil Medwedew (29) hat sich wenige Tage nach seinem geräuschvollen Erstrunden-Aus bei den US Open von seinem langjährigen Trainer Gilles Cervara getrennt. Das Ende der Zusammenarbeit nach acht erfolgreichen Jahren teilten beide in den Sozialen Netzwerken mit. Medwedew zog damit Konsequenzen nach einer völlig enttäuschenden Saison, in der er bei den Grand-Slam-Turnieren dreimal in der ersten und einmal in der zweiten Runde ausschied.

"Danke Gilles. Unglaubliche acht gemeinsame Jahre, 20 Titel, Weltranglistenerster, aber vor allem viele schöne Momente und Erinnerungen, die uns für immer begleiten werden. Ich bin dir dankbar, dass du mich all die Jahre begleitet hast. Mal sehen, was das Leben uns in Zukunft bringt", schrieb Medwedew auf Instagram.

Unter der Leitung des Franzosen Gilles hatte Medwedew 2021 die US Open gewonnen und die Spitze der Weltrangliste erreicht. Der Russe wartet jedoch seit Mai 2023 auf einen Turniersieg.

In New York unterlag er am vergangenen Sonntag (Ortszeit) in der ersten Runde dem Franzosen Benjamin Bonzi in fünf Sätzen. Im dritten Satz hatte er sich dabei massiv echauffiert, als bei Matchball Bonzi ein Fotograf auf den Platz marschiert war und Bonzi in der Folge einen ersten Aufschlag zugesprochen bekam. Nach der Niederlage zerhackte Medwedew seinen Schläger, insgesamt kassierte er für sein Auftreten 42.500 US-Dollar Strafe.